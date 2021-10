Grifone, Under 15 e Under 17 in affanno: successi corsari per il Pontedera

ROSELLE – Luci e ombre nella quinta giornata degli Under 15 e Under 17 del Grosseto, superati 2-3 e 0-3 dal Città di Pontedera. Buona la partenza dei ragazzi di mister Shaba (nelle foto), subito in vantaggio con Abagnale su punizione, ma gli ospiti si fanno strada a poco a poco, impegnando Cavaglioni in in paio di occasioni. Al 20′ 1-1 di Piccirilli sempre su palla ferma. Respinto in tuffo dall’1 biancorosso un tiro di Grossi. A inizio ripresa, ospiti in vantaggio con Damiani, sempre da calcio piazzato, cui segue la traversa scheggiata da Piccirilli. Al quarto d’ora autorete dei locali: Cavaglioni non si intende con un difensore e trattiene male, con la palla che va oltre la linea di porta. Pochi minuti e il nuovo entrato Plutkin riapre il match al 20′.

In salita la sfida per i ragazzi di Di Meglio con i coetanei amaranto, in doppio vantaggio dopo un quarto d’ora con le incursioni di Bombagi e Corticelli. A seguire, terzo centro nella ripresa su mischia, con Bombagi che si ripete.

Prossimo turno, dopo il fermo dei campionati, la trasferta contro l’Aquila Montevarchi in programma il 14 novembre.

UNDER 15: GROSSETO-CITTA’ DI PONTEDERA 2-3

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Baldanzi (1′ st Canu), Stefani (8′ st Plutnik), Magnani (19′ st Coppola), Attilio (17′ st Zauli), Abagnale (17′ st Poccia), Ibraimi (1′ st Galli), Belletti, Colledan, Bindi (8′ st Turbanti). A disposizione: Balassone, Tarlev. All. Shaba.

PONTEDERA: Matteucci, Rus, Arcidiacono, Innocenti, Benucci, Damiani, Palma, Bellotto, Piccirilli, Grossi, Decani. A disposizione: Lampani, Calamai, El Ouardi, Iacopini, Puccioni, Angelotti, Hoti, Maestrelli, Ravanelli. All. Creanza.

ARBITRO: Di Giorgio di Livorno; assistenti Ficarra e Pardini di Livorno.

RETI: 2′ Abagnale, 20′ Piccirilli, 3′ st Damiani, 15′ st Magnani (aut.) 20′ st Plutnik.

UNDER 17: GROSSETO-CITTA’ DI PONTEDERA 0-3

GROSSETO: Laudicino, Fracassi (20′ st Amadii), Paccagnini (1′ st Bardi), Dovidio (20′ st Pimpinelli), Carlucci, Passalacqua, Mori (20′ st Gamberi), Presicci, F. Conti, Tenci (25′ st Turbanti), Veglianti (25′ st Bojinov). A disposizione: G. Conti, Tavarnesi, Affabile. All. Di Meglio.

PONTEDERA: Cavallini, Canu, Batoni, Cantini, Mencarelli, Barbafieri, Salvadori, Conticelli, Accordino, Bombagi, Di Giuseppe. A disposizione: Borgogna, Tosi, Castiglioni, Cremonini, Campitello, Vettori, Bargiacchi.

ARBITRO: Calise di Piombino; assistenti Chernenkova di Piombino e Stella di Grosseto.

RETI: 13′ e 15′ st Bombagi, 16′ Conticelli.

NOTE: ammoniti Mori, Fralassi, Turbanti, Passalacqua.