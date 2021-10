FOLLONICA – Due giorni di balli e danze. Si è aperto ieri a Follonica il World Street Dance Show Championships e la Disco Dance Cup dell’International Dance Organization, un evento sportivo al quale partecipano oltre mille persone tra atleti e accompagnatori provenienti da 15 diverse nazioni.

L’evento, che si svolge al Palagolfo, richiama atleti da tutto il mondo. Un modo per far conoscere la città di Follonica in un momento dell’anno in cui il turismo di massa è andato via, ma ancora c’è la possibilità di godere appieno anche della bellezza del mare.

di 25 Galleria fotografica Disco dance cup









La manifestazione verrà trasmessa in streaming sulla pagina www.worlserviceeventi.com. Il pubblico potrà prendere parte all’evento solo se munito di Green Pass. Fuori dal palazzetto dello sport sarà presente un gazebo dove sarà possibile fare un tampone.