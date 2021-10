Debutto travolgente per la Blue Factor, sorridono anche gli Under 19 e Under 11

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizio con il botto per la formazione di serie A2 della Blue Factor, nella prima giornata di serie A2: i biancocelesti, in Versilia, con un secondo tempo autoritario s’impongono per 9-5 sul Forte dei Marmi. Una partita dai due volti: un primo tempo equilibrato, con i rossoblù che chiudono avanti sul 3-2 trascinati dal campionissimo spagnolo Marc Gual, e una ripresa tutta di marca maremmana con Brunelli e compagni che annichiliscono i padroni di casa. Ottime le parate di Saitta, ma è stata tutta la squadra biancoceleste a girare alla perfezione, con Gucci, un gol, solido in difesa, lo stesso Buralli guastatore e cecchino infallibile con 3 gol, così come capitan Brunelli anche per lui tripletta, e i giovani Cabiddu, doppietta, Maldini e Piro mai domi per 50′. Un successo davvero notevole per la truppa di Bracali che meglio non poteva iniziare la stagione sicuramente in linea con le aspettative della società per un campionato di crescita.

Il Forte trascinato da Gual, regista e tuttofare, passa in vantaggio al 9′ con Ninci. Cabiddu in tap-in pareggia. Gual si esibisce nel suo pezzo forte su punizione di prima (farà 3 su 3), blù a Maldini e riporta in vantaggio i rossoblù. Brunelli sfonda da destra e Bertozzi non riesce a salvare, e ancor Gual, sul nuovo blù a Cabiddu per il fallo sullo stesso spagnolo, batte Saitta per il 3-2 che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa è tutto un altro Castiglione: i ragazzi di Bracali sbagliano pochissimo e ad ogni occasione segnano. Buralli sul blù a Petracchi, si vede respinger il tiro su punizione, ma Brunelli in power play è mortifero e insacca il 3-3 sul primo palo. Al 6′ Gucci ben servito da Maldini mette dentro il 4-3 per il primo vantaggio maremmano. Da questo momento i biancocelesti non si voltano più indietro e anzi allungano. Sul contropiede Bertozzi compie un miracolo su Brunelli, ma il capitano riprende e mette dentro. Gual si becca il blù per il fallo su Cabiddu, e il giovane castiglionese non perdona saettando la punizione. Poi Buralli fa passare la pallina sotto le gambe al portiere per l’8-3. Deinite devia il tiro da lontano per l’8-4, poi Buralli in slalom segna un altro gol, Maldini si fa parare la punizione e Gual segna ancora dal tiro libero per il definitivo 9-5 per la Blue Factor.

Sabato prossimo per la Blu Factor esordio al Casa Mora contro un’altra corazzata come il Cgc Viareggio di Massimo Mariotti.

Nel settore giovanile vittoria di forza dell’Under 19 nella prima in campionato, a Sarzana contro la formazione B per 10-5. Sconfitta ma con onore dopo aver lottato a lungo per l’Under 17, fermata in casa dai Pumas per 8-4. Stop interno anche per l’Under 15 con il Forte dei Marmi corsaro per 12-3. Esordio con successo per l’Under 11 che sempre in casa supera per 10-2 il Forte Versilia Roller.

SERIE A2: SGS FORTE DEI MARMI-CASTIGLIONE 5-9

SGS FORTE DEI MARMI: Bertozzi, Taiti; Gual, Barbani, Deinite, Maggi, Petrocchi, Lopreiato, Reinuba, Ninci. All. Martini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Donnini; Gucci, Piro, Maldini, Buralli, F.Montauti, Cabiddu, Brunelli, E.Perfetti. All. Bracali.

ARBITRO: Moretti di Follonica.

RETI: pt (3-2) 9’04 Ninci (F), 11’28 Cabiddu (C), 14’38 pp Gual (F), 21’00 Brunelli (C), 24’15 pp Gual (F); st 3’13 Brunelli (C), 6’08 Gucci (C), 7’39 Buralli (C), 12’58 Brunelli (C), 12’31 pp Cabiddu (C), 15’12 Buralli (C), 17’47 Deinite (F), 20’54 Buralli (C), 23’01 pp Gual (F).

1° giornata A2 girone B. giocate sabato: Sarzana-Grosseto 10-4, Giovinazzo-Prato 7-2, Cgc Viareggio-Camaiore 4-1. Giocate domenica: Roller Matera-Prato 8-3, Forte dei Marmi-Castiglione 5-9. Classifica: 3 Gamma Innovation Sarzana, Decom Roller Matera, Indeco Giovinazzo, Blue Factor Castiglione e Cgc Viareggio, 0 Rotellistica Camaiore, Sgs Servizi, Alice Grosseto e Startit Prato.

U19: SARZANA B-CASTIGLIONE 5-10

GAMMA INNOVATION SARZANA: Andreoni, Pasquali; D’Elia, Zamperini, Corsi, T.Pistelli, Lavagnetti, Cardelli, Rugani. All. M. Pistelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Grossi; Della Giovampaola, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, L.Mantovani, E.Perfetti. All. Gucci.

ARBITRO: Minonne di Viareggio.

RETI: pt (0-7) 4’34 E.Perfetti (C), 5’31 Onori (C), 11’27 Guarguaglini (C), 13’09 F.Montauti (C), 14’10 e 23’45 Santoni (C), 24’55 M.Mantovani; st 4’15 Lavagnetti (S), 9’38 M.Mantovani (C), 11’52 Rugani (S), 11’52 Rugani (S), 12’37 Guarguaglini (C), 13’18 Corsi (S), 18’53 D’Elia (S), 23’48 Lavagnetti (S), 24’29 Della Giovanpaola (C).

U17: CASTIGLIONE-PUMAS VIAREGGIO 4-8

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Grossi; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Burroni, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

PUMAS VIAREGGIO: Dal Torrione; Corsi, Bottarelli, Cardelli, Cinquini, Carrieri, Rugani. All. Bottarelli.

ARBITRO: D’Alessandro di Viareggio

RETI: pt (1-3) Cardelli (F), Carrieri (F), L.Mantovani (C), Carrieri (F); st 6’12 Carrieri (F), 8’13 L.Mantovani (C), 10’50 Cardelli (F), 11’30 L.Mantovani (C), 12’04 Bottarelli (F), 13’00 rig. L.Mantovani (C), 23’35 Bottarelli (F), 24’10 Carrieri (F).

U15: CASTIGLIONE-MT FORTE DEI MARMI 3-12

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Berni, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. M. Mantovani.

MT FORTE DEI MARMI: Bacci, Manfredi; Pucciarelli, Del Medico, Bertonelli, Lossi, Terni, Giovannelli, Barsaglini, Fiorentini. All. A. Barsi.

ARBITRO: Lorenzoni di Follonica.

RETI: pt (0-6) 6’34 Bertonelli (F), 9’53 Giovannelli, 12’47 e 16’13 Del Medico (F), 18’16 pp Giovannelli (F), 20’16 Barsaglini (F); st 11’19 Palushi (C), 11’58 Del Medico (F), 15’48 Lossi e 17’12 (F), 18’10 Terni (F), 21’04 Palushi (C), 21’42 Cornacchini (C), 24’35 e 24’52 Barsaglini (F).

U11: CASTIGLIONE-FORTE VERSILIA ROLLER 10-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, L.Cornacchini, Sforzi, Bagnoli. All. M. Manotvani.

FORTE VERSILIA ROLLER: Mutti, Fontana; Matana, Palmieri, G.Amatuzzo, Efremov, Sanchez, Pelletti, F.Amatuzzo, Marsili. All. Mori.

ARBITRO: D’Alessandro di Viareggio.

RETI:pt (4-1) 13’36 Sforzi (C), 17’06 De salvatore (C), 17’16 Cornacchini (C), 17’38 Efremov (FV), 23’42 Cornacchini (C); st 11’01 Cornacchini (C), 12’07 Sforzi (C), 13’38 Efremov (FV), 15’12 Cornacchini (C), 19’26 Nucci (C), 21’56 Cornacchini (C), 23’50 De Salvatore (C).