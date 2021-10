Italia viva: Diego Tosi nominato coordinatore regionale per la piccola e media impresa

GROSSETO – “La buona politica ha bisogno di competenze per essere all’altezza delle sfide future e per garantire qualità nelle proposte e nelle iniziative. Italia Viva Toscana ha definito in questi giorni una struttura snella e operativa e ha individuato un gruppo di coordinatori tematici. Tra questi è stato indicato Diego Tosi, grossetano e dipendente di Banca Tema, a cui è stato affidato il compito di affrontare le tematiche legate alle professioni e alla piccola e media impresa”, annunciano da Italia Viva provincia di Grosseto.

Ecco l’elenco di tutti i coordinatori:

Alessandro Cosimi alla Sanità

Claudio Novoa all’Agricoltura

Tania Franchini al Turismo

Massimo Baldi alla Formazione

Diego Tosi per Professioni e PMI

Eleonora Contucci alla Cultura

Leonardo Fedeli per Energia-Transizione Green

Blerta Lisi alle Politiche Giovanili.

“Il riconoscimento della qualità espressa da Tosi è anche implicitamente la valorizzazione di quanto espresso da Italia Viva in Maremma e sull’Amiata”, concludono dal partito.