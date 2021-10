Il Real Terracina ritrova se stesso, ko esterno per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Sconfitta esterna per l’Atlante Grosseto nella quarta di campionato, superato 8-3 dal Real Terracina. Il team laziale, ultimo in classifica nonostante le potenzialità del suo organico, ha letteralmente ritrovato se stesso e i gol, portando via il suo primo successo stagionale contro un rivale ancora una volta rimaneggiato dalle assenze.

Questi i marcatori: Frainetti, autore di una doppietta, Jiei Yamada che ha firmato una tripletta, Pecchia, Zandonà, e Da Costa Martins Toigo; per i grossetani centri di Morad e Mateo, bravi a dimostrare continuità sotto porta, e Hide Kanaiama.