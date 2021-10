SATURNIA – Incidente intorno alle 15.30 in località Capanne, nei pressi Saturnia nel comune di Manciano, sulla strada SP10. Un uomo di 63 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto dalla sua moto rimanendo gravemente ferito. Nessun altro mezzo è stato convolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e l’elicottero Pegaso 2, che ha trasportato il 63enne all’Ospedale Le Scotte di Siena.