Tirrenica, Breda: «200 milioni primo passo importante e concreto»

GROSSETO – “I 200 milioni che il ddl bilancio destinerebbe al potenziamento della Tirrenica rappresentano un primo passo importante e concreto”, è il commento del presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, che da tempo sollecita in prima linea la realizzazione dell’opera insieme al Tavolo per lo sviluppo delle province di Grosseto e Livorno.

“E se a questo si accompagna il definitivo passaggio di competenze Sat – Anas potrebbe voler dire poter partire immediatamente con i lavori di messa in sicurezza. Che finalmente il Ministero preveda risorse adeguate per realizzare quest’opera così vitale per il nostro sistema economico e per la vita dei cittadini è senz’altro una notizia molto positiva, attendiamo ora però il chiarimento della questione sulle competenze e il via ai lavori”, conclude Breda.