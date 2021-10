Tamponi rapidi in farmacia: a Castiglione si faranno fino al 31 dicembre

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia ha disposto il prolungamento, fino alla fine dell’anno, del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2, che continueranno ad essere eseguiti su prenotazione nei locali al primo piano della Farmacia comunale di via Ansedonia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00.

Il prezzo di compartecipazione alla spesa per gli utenti, da versare direttamente alle casse della struttura, per i non residenti è di15 euro e 10 per i residenti. Il costo per minori, 12 – 18 anni, ammonterà a 8 euro e 5 per i ragazzi castiglionesi. Nella fascia senza obbligo di vaccinazione 0 – 11 anni, la spesa sarà di 5 euro per i bambini del Comune di Castiglione della Pescaia e 15 per quelli non residenti.

«L’emergenza sanitaria – dicono la sindaca Elena Nappi e l’assessora alla sanità Sandra Mucciarini – ancora non è stata sconfitta e con l’esecuzioni di questi test, che sono uno strumento immediatamente accessibile per la cittadinanza, continuiamo a garantire sia il controllo per il contenimento del contagio, rilevando prontamente l’eventuale esposizione al virus, sia un rafforzamento del sistema di “screening” reso obbligatorio con la certificazione verde del green pass su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati».

La prenotazione potrà avvenire solo telefonando al numero 0564-927122 dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 12.00 e si potrà riservare esclusivamente un solo appuntamento riferito al primo giorno utile, presentandosi con un documento di identità e la tessera sanitaria.