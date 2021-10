Rimborso dei biglietti ai tifosi del Grifone, i giocatori daranno la somma in beneficienza

GROSSETO – Dopo la pesante sconfitta di Imola, l’Us Grosseto aveva promesso il rimborso dei biglietti ai tifosi che avevano seguito la squadra in trasferta. Per onorare la parola data, ieri capitan Ciolli, in rappresentanza di tutta la squadra, ha proposto agli stessi tifosi di devolvere in beneficienza la somma raccolta dai giocatori, e i tifosi hanno accettato la proposta.

La somma sarà perciò consegnata a un’associazione del territorio la prossima settimana, dopo il delicatissimo impegno di domenica che squadra, società e tifosi dovranno affrontare ancora una volta insieme per cercare di invertire la rotta.