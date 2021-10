Medaglia d’argento alle Farfalle azzurre ai mondiali di ginnastica in Giappone

FOLLONICA – L’anno magico dello sport azzurro non sembra avere fine. E dopo il bronzo alle olimpiadi le farfalle azzurre della ginnastica, che da anni si allenano a Follonica dove vive al loro allenatrice, Emanuela Maccarani, hanno vinto un argento ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu, in corso in Giappone.

Le farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean si sono piazzate sul podio battute solo dalla Russia e seguite dalla Bielorussia.