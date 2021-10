Lavoro: manca personale in ambito turistico. Si cercano cuochi, camerieri, estetisti, pasticcieri

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564.416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

Albergo a Marina di Grosseto ricerca per i mesi di novembre /dicembre 1 aiuto cuoca con esperienza nel settore possibilità di lavorare anche nel periodo di natale e capodanno e da marzo 2022 (cod 13636)

Albergo a scansano ricerca da novembre a dicembre 2021 e poi da marzo/aprile 2021 per la stagione un estetista/massaggiatrice diploma del 2 anno pat b automunita (cod 13591) urgente

Albergo nella zona di Braccagni ricerca un cuoco/chef per tutta la stagione con esperienza no alloggio pat b automunito (cod 13683) e una reception con esperienza di eventi conoscenza lingua inglese e molto preferibile tedesca orario part time in inverno full time da aprile a ottobre no alloggio pat b automunito (cod 13684)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca 1 apprendista aiuto cuoca con minima esperienza richieste almeno le basi da novembre 2021 (cod 13695)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca addetti alle pulizie con esperienza (cod 13644)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala per il periodo invernale solo il sabato pat b automunito (cod 136671)

Albergo a Castel del Piano ricerca un cameriere di sala full time, almeno un’esperienza di livello in ristorante o albergo all’inizio contratto e tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, si offre alloggio ma è preferibile personale della zona (cod 13638)

Albergo a roccastrada ricerca una cameriera ai piani part time per i mesi invernali e da aprile a settembre full time con esperienza nel settore con possibilità di alloggio (cod 13706) e un cameriere di sala con minima esperienza per i weekend nel periodo invernale e poi da aprile a settembre full time con possibilità di alloggio (cod 13707)

Pasticceria a Santa Fiora ricerca urgentemente un pasticcere con esperienza anche di torte moderne si offre alloggio possibilità di lavorare tutto l anno (cod 13687)

Pubblico esercizio a Braccagni ricerca una cameriera di sala solo a pranzo con esperienza nel settore pat b automunito (cod 13700)

Pubblico esercizio vicino a Principina a Mare ricerca da novembre 2021 un aiuto cuoco con esperienza nel settore in settimana orario serale full time il sabato e a pranzo la domenica pat b automunito (cod 13698)e un cameriere di sala preferibile con esperienza nel settore in settimana orario serale full time il sabato e a pranzo la domenica pat b automunito (cod 13699)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un lavapiatti/tuttofare di cucina dalle 17 a chiusura possibilità di lavoro annuale pat b automunito (cod 13648)

Albergo a Monte Argentario valuta da novembre 2022 alcune figure per la stagione 2022 (aprile-ottobre 2022)

Maitre con esperienza di gestione del servizio conoscenza lingua inglese (si valuta alloggio)

Secondo maitre con esperienza di gestione del servizio conoscenza lingua inglese (si valuta alloggio)

Chef de rang con esperienza nel settore conoscenza di 1 lingua straniera (si valuta alloggio)

Barman e secondo barman con esperienza di cocktails e conoscenza lingua inglese (si valuta alloggio)

Manutentore con esperienza nel settore preferibile personale della zona o zone limitofe

Se vuoi candidarti a queste offerte:

invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 0564/416375