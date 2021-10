FOLLONICA – Dopo un anno di stop forzato, causa restrizioni Covid, stamattina alle ore 9 il consiglio comunale della città del Golfo è tornato in presenza. L’ultima seduta in presenza risale al 5 ottobre 2020 e durante i mesi di restrizioni sono stati ben 11 i consigli comunali convocati da remoto.

La presidente del consiglio Francesca Stella, visibilmente emozionata, ha dato il benvenuto al sindaco, gli assessori, i consiglieri, il personale e il pubblico presente. «È un piacere ritrovarci nell’aula del consiglio comunale che ci vedeva assenti da ormai un anno – ha detto -. Confesso che è un enorme soddisfazione».

All’ordine del giorno stamattina cinque punti, tra questi la manifestazione di “solidarietà alla Cgil e condanna delle aggressioni fasciste”, le “linee guida per attività conseguenti alla ristrutturazione e riqualificazione interna del mercato coperto” e “l’adesione del Comune di Follonica al “patto dei sindaci per il clima e l’energia” e redazione del piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc)”.

Per i cittadini che hanno voluto seguire la seduta da remoto si è presentato un piccolo problema tecnico perché il server del Comune oggi è offline a causa di guasto, ma da YouTube è stata possibile seguirla tranquillamente. In ogni caso l’assise è stata registrata e potrà essere visionata in ogni momento.

Abbiamo seguito il consiglio comunale con le foto di Giorgio Paggetti.