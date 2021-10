Con il progetto “My quarantine diaries” il Rosmini si aggiudica il Certificato di qualità europeo

GROSSETO – Il Liceo Statale Antonio Rosmini di Grosseto ha ottenuto il Certificato di qualità europeo per il progetto eTwinning “My Quarantine Diaries – Diari dalla quarantena”, un progetto in più lingue a cui hanno preso parte scuole italiane ed europee.

L’attività nasce durante il lockdown da un’idea di Simona Bernabei, docente del Rosmini e referente pedagogica regionale eTwinning, ed è stata coprogettata con Laura Maffei, docente di Lettere dell’Istituto Arnolfo di Cambio di Colle Val d’Elsa e ambasciatrice eTwinning per la Toscana.

L’idea alla base del progetto è stata consentire ai ragazzi e ai docenti di riflettere sulle proprie emozioni, offrendo uno strumento di collaborazione, di confronto, per sentirsi più vicini e per condividere le difficoltà. Al dialogo hanno partecipato docenti e studenti italiani ed europei, che sulla piattaforma eTwinning, azione all’interno del Programma di Istruzione e formazione Erasmus Plus, trovano opportunità di collaborazione di scambio, una finestra aperta sull’Europa.

“Lavorare insieme al progetto ci ha aiutato a guardare avanti, ci ha sostenuto, ci ha aiutato a condividere tanti momenti. Un po’ come incontrarsi in casa di amici”, ha raccontato una delle docenti.