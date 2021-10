Circolo Pattinatori contro la cenerentola Matera a caccia di continuità

GROSSETO – L’Edilfox Grosseto chiede strada al fanalino Hp Matera sabato sera alle 20,45, sulla pista amica di via Mercurio, nella quinta giornata del campionato di serie A1. I biancorossi, nell’ultimo impegno prima della sosta che permetterà alla nazionale italiana di partecipare agli Europei, reduci da due vittorie ed pareggio, cercano di allungare la striscia positiva e presentarsi in pista sabato 27 novembre (a Follonica) con in tasca il quarto posto. Un risultato che premierebbe il lavoro fatto da Saavedra e compagni in questo inizio di stagione, che ha confermato il Circolo Pattinatori tra i quintetti che possono puntare ad un ingresso nella volata scudetto e nella Final Eight di Coppa Italia.

Mister Federico Paghi, però, però mette in guardia i suoi ragazzi sulle insidie che può presentare il confronto con una formazione ancora a secco di punti, promossa dalla serie A2 dopo aver vinto il duello finale con il Cgc Viareggio di Massimo Mariotti: «Queste sono le partite più impegnative – sottolinea Federico Paghi – serviranno concentrazione e pazienza per scardinare la loro difesa a zona. Anche con noi durante la settimana abbiamo lavorato su una difesa a zona per farci trovare pronti in un match che vogliamo vincere».

Dopo il successo con il Bassano e quello con il Monza c’è grande entusiasmo e la consapevolezza di poter fare grandi cose, a patto di mantenere la concentrazione e la determinazione vista nelle ultime settimane.

«Partita molto difficile – dice Serse Cabella, talento classe 2001 arrivato in estate dal Follonica – da non prendere sottogamba. Loro verranno agguerriti, cercando di fare i primi tre punti e noi, giocando in casa, dobbiamo impedire questo. Vogliamo prendere altri tre punti e proseguire la nostra striscia positiva e andare avanti per la nostra squadra. La squadra sta andando bene, allenamenti intensi, testa sempre sulla pista. Stiamo trovando la quadratura giusta e i risultati parlano da soli».

«Il nostro obiettivo – conclude Cabella, che sta ritagliandosi un minutaggio importante – è arrivare alla sosta a quota 10 punti e rimanere al quarto posto. Metteremo tutte le nostre forze per riuscirci».

Quello tra Circolo Pattinatori Grosseto e Hp Matera è uno scontro inedito per la serie A1. I biancorossi hanno trovato sulla lo strada formazioni di Matera solo due volte: nella serie A2 1985-1986 e nella serie B 1988-1989. Nella formazione allenata da Emanuele Santochirico, battuta la scorsa settimana dal Follonica per 6-2, il miglior realizzatore è Santiago Lampasona, autore di sei reti.

Federico Paghi ha a disposizione per sabato sera l’intera rosa: Menichetti, Sassetti; Nacevich, Mount, Saavedra, Rodriguez, Biancucci, Paghi, Franchi, Cabella.

Il quadro della quinta giornata di Serie A1. Giocate mercoledì: Montebello-Bassano 2-2, Valdagno-Trissino 1-3, Sarzana-Forte dei Marmi 3-4, Correggio-Follonica 5-14. Sabato: Engas Vercelli-Monza, Edilfox Grosseto-Matera, Sandrigo-Lodi.

La classifica: Trissino 15; Follonica 13; Forte dei Marmi 11; Lodi, Edilfox Grosseto, Bassano e Sarzana 7; Vercelli 6; Montebello 5, Monza 4, Valdagno 3, Correggio 3, Sandrigo 2, Matera 0.