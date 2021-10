Accordo fra la Gea Basketball e La Farfalla, si raccoglieranno donazioni all’impianto di via Austria

GROSSETO – Importante accordo di collaborazione fra la Gea Basketball Grosseto e l’Associazione La Farfalla per la stagione sportiva 2021-2022. I volontari e i professionisti dell’Associazione di via Nepal saranno presenti a tutte le partite interne della società presieduta da David Furi, a cominciare da quella di domenica prossima tra i ragazzi di Pablo Crudeli e il Basket Calcinaia, e faranno leva sul grande cuore degli sportivi grossetani, per raccogliere offerte che serviranno alla Farfalla per proseguire a garantire un importante servizio per la città.

La Farfalla – cure palliative – ODV, per chi ancora non la conoscesse, è un insieme di persone, volontari e professionisti, che quotidianamente si impegnano con dedizione affinché si riconosca nel malato la persona, gli si conceda la possibilità di essere protagonista della propria vita anche nel momento della malattia, e di poterla trascorrere attorniato dai familiari, senza rinunciare a ritmi e a consuetudini che appartengono alla quotidianità. L’associazione La Farfalla, con un servizio completamente gratuito, garantisce assistenza domiciliare e sostegno psicologico per i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari.

La sinergia tra la società sportiva Gea, un’eccellenza nel mondo della pallacanestro, e la Farfalla avrà come teatro il Palasport di via Austria, dove giocano le loro gare interne le due squadre maggiori, la squadra di serie B femminile, che ha scelto il sabato alle 18, e la squadra di serie D maschile che è impegnata la domenica alle 18. Fino al prossimo mese di maggio all’ingresso sarà presente una cassetta dove mettere le donazioni. In alternativa, chi è interessato ad aiutare l’associazione può farlo attraverso un bonifico bancario sul conto corrente aperto negli istituti di credito Banca Tema, Monte dei Paschi di Siena, Banca Unicredit, Banca di Credito cooperativo di Castagneto Carducci o sul conto aperto alle Poste Italiane. Per informazioni si può scrivere a info@lafarfallaodv.it oppure chiamare il numero 0564.450294. Gli uffici di via Nepal sono aperti nei seguenti giorni. Lunedì e giovedì 8,30–12,30; martedì, mercoledì e venerdì 8,30-12,30 e 15,30–18,30.