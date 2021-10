Il podcast del 28 ottobre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 ottobre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 28 ottobre

In apertura la cronaca. Nella notte si schianta con l'auto contro il guard rail. È successo a Capalbio, è l'ennesimo incidente che avviene sull'Aurelia, una strada sempre più pericolosa. La questione della sicurezza è da tempo al centro del dibattito pubblico, ma per il momento non ci sono state svolte importanti per la realizzazione di un adeguamento che la renda più sicura.

Ladri di sigarette inchiodati dalle telecamere. Si tratta di due malviventi che per due notti di fila hanno forzato e svuotato il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria che si trova in centro a Follonica. In totale avevano rubato 60 pacchetti di sigarette.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 33.397 test di cui 9.219 tamponi molecolari e 24.178 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,12% (3,7% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 18. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 207, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 540.

La situazione dei ricoveri: Tre ricoveri in più: 14 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri 11). Due pazienti, invece, sono ricoverati in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all'Ospedale Misericordia di Grosseto sono 16 (ieri 13).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 176mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.860.000 dosi.