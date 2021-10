Halloween in Maremma: ecco tutti gli eventi del weekend più “pauroso” dell’anno

GROSSETO – Halloween è ormai alle porte e la Maremma si anima celebrando la notte più spaventosa dell’anno, coniugando tantissimi eventi per grandi e piccini.

Abbiamo preparato, per aiutare i nostri lettori, una lista con tutti gli appuntamenti del territorio per organizzare un fine settimana ricco di divertimento.

GROSSETO

GROSSETO – Torna l’appuntamento con “Grosseto misteriosa”, la visita guidata in notturna per Halloween PER SAPERNE DI PIÙ

GROSSETO – Giochi e attività impreziosiranno il pomeriggio dei più piccoli con il Maam, Museo di storia naturale della Maremma, e il Polo culturale Le Clarisse PER SAPERNE DI PIÙ

GROSSETO – Sabato 30 ottobre, alle ore 16.00, alla libreria Quanto basta i bambini potranno divertirsi con la ceramica e la lingua inglese insieme all’Accademia dei bimbi.

GROSSETO – Per la notte del 31 ottobre, alle 21.30, al Comix cafè andrà in scena la Halloween cosplay night, un contest di travestimento.

GROSSETO – Il 30 e il 31 ottobre, invece, ci sarà lo spettacolo Mortica di Mantica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il link Mantica | MORTICA: lo spettacolo di Halloween (compagniamantica.it).

GAVORRANO

GAVORRANO – Prendendo spunto dalla celebre sfilata californiana “Haute Dog Howl’oween Parade”, a Gavorrano si terrà la sfilata canina PER SAPERNE DI PIÙ

GAVORRANO – Sempre il 31 ottobre, l’associazione Proloco di Gavorrano promuove la caccia al tesoro e la gara della zucca più bella. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 8078090.

PIOMBINO

PIOMBINO – Saranno tre giorni di festa nella città di piazza Bovio. Si inizia il 29 ottobre con il laboratorio creativo e le letture di Bibidibook a Riotorto PER SAPERNE DI PIÙ