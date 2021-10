Dal Comune 50mila euro per le attività commerciali in vista del Natale

PIOMBINO – Un contributo straordinario di 50mila euro da destinare alle attività in vista del periodo natalizio: è quanto previsto dal Comune di Piombino al fine di attivare le iniziative “Adotta una vetrina” e “PrestO”, per l’incentivazione e la rivitalizzazione del settore commerciale di vicinato, artigianale e di servizio. In particolare “Adotta una vetrina” si rivolge alle imprese che intendano esporre le proprie merci in un fondo sfitto, in modo da riqualificare ed illuminare le vetrine cittadine; “PrestO” (ex voucher INPS) è invece una misura volta ad incentivare l’assunzione di personale temporaneo tramite rimborso a parziale copertura dei costi che saranno sostenuti dalle attività.

“Entrambe le misure sono destinate a dare sostegno alle attività commerciali di vicinato, artigianali e di servizio in vista del periodo natalizio – ha detto l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Sabrina Nigro -. Si tratta di un contributo straordinario messo in campo dall’amministrazione comunale, pensato per rivitalizzare ed arricchire le proposte delle attività, con un risvolto occupazionale e di maggior decoro della nostra città. L’amministrazione sta programmando tali interventi anche attraverso la preziosa collaborazione con le associazioni di categoria ed i centri commerciali naturali che hanno condiviso le due iniziative”.