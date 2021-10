Incidente frontale tra due auto. Tre mezzi coinvolti: gravissima una coppia

ORBETELLO – Aggiornamento ore 21.43: I due pazienti trasferiti alle Scotte di Siena sono un uomo di 41 anni e una donna di 27. Altri due pazienti sono invece stati trasportati in codice due all’ospedale Misericordia di Grosseto: una donna di 58 anni, e uomo di 62. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 74 in località La Fornace.

News ore 17.51: Una coppia è stata trasferita in gravi condizioni a Siena dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino Albinia, sul ponte del Magione, in direzione Marsiliana, nel comune di Orbetello.

Tre i mezzi coinvolti, un’auto colpita solo di striscio e il cui conducente è uscito illeso, un’altra vettura, una mercedes, con feriti lievi e l’auto su cui viaggiava una coppia di 40enni del comune di Capalbio.

Sembra che sulla strada si fosse formata una lunga fila con in testa un trattore. La dinamica non è ancora chiara, ma due auto si sarebbero toccate di striscio e una sarebbe finita sulla corsia opposta, venendo coinvolta in un frontale con la vettura che sopraggiungeva in senso opposto.

Cinque le persone ferite. Ad avere la peggio la coppia di capalbiesi. La donna sarebbe in condizioni molto gravi. Entrambi sono stati trasferiti a Siena con l’elisoccorso Pegaso.