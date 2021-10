“Il tuo pacco è bloccato, clicca qui”: attenzione alla truffa dell’sms

GROSSETO – Attenzione alla truffa del pacco “bloccato”, è un tentativo di “smishing”, ovvero una truffa tramite sms, che si presume arrivi da fonti fidate, progettata per ingannare le persone e far rivelare le proprie informazioni.

Se avete ricevuto un sms o una mail in cui vi viene comunicato che il vostro pacco è in transito, ma necessita di un vostro intervento, molto probabilmente si tratta di un tentativo di truffa. Infatti, al messaggio abitualmente è allegato un link che l’utente viene invitato a cliccare. Ma con il link all’interno i truffatori cercano di rubare dati personali e bancari con la richiesta di una modica cifra di denaro e l’inserimento dei propri dati per “sbloccare” il pacco in spedizione.

La Polizia Postale quindi ricorda di non cliccare mai sui link che arrivano via mail o via sms senza aver prima accertato che siano veri attraverso i siti web ufficiali dei marchi in questione.