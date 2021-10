Buona prestazione dei baby del Golfo Rugby al quadrangolare Under 11

SCARLINO – Grandi soddisfazioni con la ripresa delle attività della palla ovale per l’Under 11 del Rugby Golfo. Il team in franchigia con il Rufus San Vincenzo, in un quadrangolare i Titani di Livorno, il Cecina e Il Lucca ha riportato due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Gran bella giornata di sport per i giovani maremmani, pieni di entusiasmo e di grinta.

Per chi volesse venire a provare il rugby, gli allenamenti si tengono tutti i lunedì e mercoledi dalle 17.30 alle 19 al campo di via Puglia. Per info 3394137684