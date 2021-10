Bella vittoria della Grosseto Handball, Sportinsieme ko nella seconda di campionato

GROSSETO – E’ una Solari straripante quella presentatasi a Castellarano contro Sportinsieme nella seconda giornata del campionato di serie A2F. Le ragazze di coach Chirone prevalgono 34-17, archiviano subito il primo match e si riscattano dalla prima sconfitta contro il Cellini, preparando al meglio la partita in trasferta in Emilia Romagna.

Seppur con qualche assenza, la squadra parte bene e nella prima fase controbatte gli attacchi delle padrone di casa, ma è questione di poco e le biancorosse prendono il largo, maturando un vantaggio sempre più cospicuo. Il capitano Stella Maccari, esempio di passione e sacrificio, carica le compagne che scendono in campo col piede giusto. Parte forte la difesa, con il portiere Sara Fontani che acquista sempre più fiducia e si distingue effettuando diversi interventi importanti. Con le collaborazioni richieste dal tecnico, scambi e ripartenze veloci, la partita si mette in discesa con autorità e padronanza del campo. Grandi realizzazioni proprio da parte del capitano Maccari, con sette reti, al pari dell’ala opposta, Perla De Paoli, in due segnano 14 reti. In difesa molto bene Bucciantini che, assieme a Lisa Fontani, blindano la propria area e danno un forte contributo anche inattacco segnando 3 reti a testa. In evidenza anche Goracci, 5 goal, Fracchiolla Fabiana, 4 reti per lei, Seravalle, 3 le sue realizzazioni, e Hyka, 2 goal. In campo si fanno notare anche l’altro giovane portiere, Capitani, e Giorgetti, in attacco.

E’ una girandola di reti per il Grosseto che già al termine della ripresa aveva doppiato le avversaria chiudendo i giochi 17 a 8. Nel secondo tempo le maremmane dilagano, pur sprecando tantissimo, e tornano a casa col bottino pieno. Alla fine la partita termina 34 a 17 per la grande gioia di tutto il team e dei tifosi che hanno seguito da casa le proprie beniamine.

Entusiasmo in casa Grosseto e direttivo che esulta per la prima vittoria della formazione senior femminile che, ricordiamo, quest’anno ha già vinto nel beach handball il suo secondo scudetto e ora punta ad raccogliere altre soddisfazioni nel campionato indoor. Archiviato il grande successo, ora si pensa già al prossimo match che vedrà la Solari affrontare in casa, sabato 30 ottobre, le toscane del Tushe nel primo derby stagionale.

“Il lavoro è tanto e i margini di crescita per questo gruppo – dichiarano dalla società – possono essere molto ampi; bisognerà mantenere alta la concentrazione e avere consapevolezza dei propri mezzi per tutta la stagione”.