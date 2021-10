Si apre il consiglio comunale: attesa per l’elezione del presidente. Ecco tutti i consiglieri e i capigruppo

GROSSETO – È cominciato il primo Consiglio comunale dell’amministrazione Vivarelli Colonna bis.

La seduta si è aperta con Davide Bartolini come presidente del Consiglio comunale provvisorio, in quanto consigliere anziano (ovvero, il candidato più votato nel partito con la percentuale più alta di consensi).

L’assemblea affronterà, oltre ai classici convenevoli iniziali, una serie di questioni fondamentali, come la nomina del nuovo presidente del Consiglio, la convalida dei membri della giunta e la nomina della commissione elettorale comunale.

Intanto, sono noti già i capigruppo – tutti uomini – dei vari schieramenti partitici: Angelo Pettrone per la Lista Vivarelli Colonna Sindaco, Alessandro Bragaglia per la Lega, Amedeo Gabbrielli per Forza Italia e Andrea Guidoni per Fratelli d’Italia; per l’opposizione si registra la nomina di Davide Bartolini per il Partito Democratico, Carlo De Martis per Grosseto Città Aperta, Giacomo Gori per il Movimento Cinque Stelle e Valerio Pizzuti per il Polo Liberali, Riformisti e Socialisti.