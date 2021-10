Scappa dalla Polizia e nasconde la cocaina nella borraccia. Con sé aveva anche un coltello

GROSSETO – La Polizia di Stato di Grosseto ha intensificato i servizi di controllo e di vigilanza nella città ponendo particolare attenzione a quelle maggiormente interessate da situazioni di degrado e dove, nei mesi scorsi, vari sono stati gli episodi di microcriminalità. In particolare, gli uomini delle volanti della Questura hanno rafforzato la loro presenza nelle ore serali e notturne, durante le quali sono stati segnalati episodi di spaccio e di disturbo al riposo delle persone.

“Nello specifico, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto ad un’attenta attività di prevenzione delle aree segnalate, in particolare di via Roma, e zone adiacenti alla stazione ferroviaria – spiegano dalla Questura – durante la quale una delle volanti, nel transitare nelle prossimità di esercizi commerciali della zona, ha notato un individuo che, dopo aver avvicinato un gruppo di persone, già conosciute come abituali assuntori di sostanze stupefacenti, alla vista degli uomini della Polizia di Stato ha tentato di dileguarsi contromano con una bicicletta”.

“Gli operatori, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo – proseguono dalla Questura -. Particolarmente agitato al momento del controllo, l’uomo ha nascosto sette involucri di cocaina all’interno di una borraccia in suo possesso. Lo stesso individuo ha nascosto anche un coltello a serramanico, il cui porto è proibito, e la somma 450 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio”.

“L’uomo, senza fissa dimora e non in regola col permesso di soggiorno, è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso, al termine dei quali è stato denunciato all’Autorità giudiziaria sia per il possesso dello stupefacente che del coltello illegalmente detenuto, nonché della somma per la quale non ha voluto fornire giustificazioni”, concludono dalla Questura.