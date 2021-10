Qualità dell’aria ed efficientamento energetico: è online il bando per chiedere contributi

GROSSETO – È stato pubblicato sul sito del Comune di Grosseto il bando per la concessione di contributi per interventi per lA qualità dell’aria e l’efficientamento energetico degli impianti termici.

L’obiettivo è quello di promuovere la riduzione del consumo di energia e dell’emissione dei gas climalteranti, attraverso la sostituzione, o l’adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera, o con pompe di calore.

La domanda dovrà essere inviata al Comune con la dicitura “Bando pubblico per la concessione di contributi per l’efficientamento di impianti termici 2021” a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a/r da inviare all’attenzione del settore Ambiente – Servizi ambientali piazza Duomo 1, tramite pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure con consegna a mano al protocollo generale del Comune in piazza Duomo 1 al piano terra.

Le domande verranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili con comunicazione al pubblico esclusivamente nel sito https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-ambiente/.

Per maggiori informazioni sull’avviso e sui requisiti necessari per richiedere il contributo è possibile consultare la sezione “Bandi e avvisi” nella pagina dell’ufficio Ambiente (https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-ambiente/)