Pizzichi: «Miasmi e rumori, i cassonetti davanti alla scuola vanno spostati»

FOLLONICA – «Spostare i cassonetti per la raccolta rifiuti che attualmente si trovano davanti alla scuola di via Gorizia».

Interviene così il consigliere comunale Daniele Pizzichi (Lega) sui bidoni della raccolta differenziata in via Gorizia.

«È quanto richiedo al sindaco Andrea Benini a seguito di alcune segnalazioni di genitori di studenti delle scuole medie – afferma Pizzichi -. Una striscia di cassonetti occupa larga parte del lato d’ingresso della scuola. Problemi di miasmi sicuramente ma anche di impatto visivo e rumori dei camion per la raccolta dei rifiuti: i raccoglitori sono dislocati proprio sotto le finestre degli alunni e lo spettacolo a cui assistono le scolaresche non è dei migliori considerato che non di rado vengono depositati a terra sacchetti della spazzatura ed altre tipologie di rifiuti».

«Insomma – aggiunge -, accanto all’ingresso della scuola genitori, alunni, personale scolastico transitano in un contesto poco decoroso. La soluzione potrebbe essere individuata nello spostare i cassonetti al lato di via Giacomelli, lontani almeno dalle finestre delle aule e dall’ingresso dell’istituto».

«Spero – conclude – che questa soluzione venga presa in considerazione dall’amministrazione comunale».