Mensa e trasporto scolastico: altre tre settimane per le domanda di esonero

MONTE ARGENTARIO – Con determina dirigenziale pubblicata oggi sono stati riaperti i termini per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del trasporto e/o mensa scolastica per l’anno scolastico 2021 – 22.

I cittadini residenti interessati e che hanno già effettuato l’iscrizione on line ad uno o ad entrambi i servizi, potranno inoltrare la domanda al Comune entro il nuovo termine fissato al 15 novembre 2021.

A tal fine sul sito del Comune è pubblicata la relativa modulistica, disponibile anche in cartaceo presso gli Uffici Servizi alla Persona in Via XX Settembre, 7 a Porto S. Stefano e presso la Delegazione Comunale di Porto Ercole.

Si ricorda che il limite Isee per essere ammessi all’esonero dal pagamento della quota di compartecipazione di detti servizi scolastici è di Euro 6.000,00 (per nucleo familiare)