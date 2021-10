I giovani Pattinatori piegati dal Viareggio, sconfitte in coppa e campionato

GROSSETO – Doppia sconfitta per le giovanili del Circolo Pattinatori nel fine settimana. Nella Coppa Italia Under 19 i ragazzi di Alessandro Brizzi nulla hanno potuto contro la corazzata Viareggio, che non ha concesso nulla ai biancorossi fino al 7-0. Lorenzo Alfieri, nel finale, ha reso meno pesante il passivo. Disco rosso anche per gli Under 15 di Antonio Mazzini, battuti nella seconda di campionato sulla pista amica di via Mercurio dal Cgc Viareggio. Versiliesi a segno due volte nella prima frazione e tre nella seconda.

Under 19, Viareggio Hockey-Circolo Pattinatori Hobbystore 8-2

VIAREGGIO: Marcucci, Pucci; Caliumi, Facchini, Pellegrini, Simonetti, Poletti, Gemignani, Olivi. All. Andrea Limena.

C.P. HOBBYSTORE: Raffaello Ciupi, Masetti; Giusti, Alfieri, Ricceri, Casini, Leonardo Ciupi, Sorbo, Montomoli. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. Facchini, Gemignani, Poletti, Simonetti; nel s.t. Pellegrini, Gemignani, Simonetti, Alfieri, Caliumi, Alfieri.

Under 15, Circolo Pattinatori Bora Bora-Cgc Viareggio 0-5

CP BORA BORA: Caselli; Leonardo Balducci, Betti, Turbanti, Nicholas Balducci, Muntean. All. Antonio Mazzini.

CGC VIAREGGIO: Barsi, Casano; Larini (2), Antonini, Di Betta, Corretti, Cozzani (1), Miliotti, Puccinelli (2). All. Mauro Cinquini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.