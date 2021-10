Weekend beffardo per le rose della Blue Factor, prima squadra e Under 19 battuti di misura

CASTIGLIONE DELL PESCAIA – Un fine settimana che sa di beffa, almeno sotto il profilo dei risultati, per le squadre della Blue Factor Castiglione, tutte battute con scarti minimi.

In serie B i ragazzi di Carlo Gucci hanno subito il gol del 6-5 dal Prato a fil di sirena, dopo una partita comunque combattuta e giocata con grande coraggio. «Abbiamo approcciato la partita in modo positivo – ha detto proprio il tecnico Gucci – e questo ci ha permesso nei primi minuti di dare un’impronta al gioco. Però paghiamo ancora certi errori che ci portano a dei cali di concentrazione importanti. Abbiamo subito tre tiri diretti per ingenuità, ed il nostro portiere è stato molto bravo nel suo compito. Abbiamo fallito due punizioni di prima ed un rigore che alla lunga pesano sul risultato, anche se le partite vanno vinte con il gioco. Ancora troviamo difficoltà a metabolizzare certi meccanismi che proviamo in allenamento, cadiamo in errori banali che non ci appartengono forse dovuti ad altri fattori non certo tecnici, atletici o tattici che compromettono l’andamento della partita. Comunque in questa fase della stagione i ragazzi lavorano tanto in allenamento e questo è importante, hanno voglia di crescere, sono tutti concentrati nell’obiettivo che ci siamo imposti, nonostante tante difficoltà guardiamo avanti perché il nostro è un percorso di crescita».

Niente da fare anche per la formazione Under 19 che dopo aver dominato a lungo il Forte dei Marmi, biancocelesti avanti anche 4-0, nel secondo tempo si sono concessi ai versiliesi che sono stati bravi a rimontare e capitalizzare le occasioni finendo per vincere 6-5.

Fumata grigia anche per l’Under 17 con il Follonica B che ha dimostrato di avere una diversa caratura rispetto ai giovani castiglionesi. Mattatore di serata Mattia Polverini, 6 gol, e finale di 9-4 con i castiglionesi comunque orgogliosi nel non mollare mai.

Stop anche per la formazione Under 15, sconfitta a Sarzana per 6-4 nonostante il vantaggio iniziale.

SERIE B – PRATO-CASTIGLIONE 6-5

RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Mugnai, Masala; G.Mariotti, Capuano, Moroni, Cappelli, Bigliazzi, Lapolla, Bianchi. All. Barbani.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, Cardi, Santoni, L.Perfetti, Onori, E.Perfetti, M.Mantovani, Guarguaglini. All.Gucci.

ARBITRO: Minonne di Viareggio.

RETI: pt (3-3) 4’28 Santoni (C), 8’03 Bianchi (P), 9’56 M.Mantovani (C), 10’13 Capuano (P), 21’08 Onori (C), 24’51 pp Capuano (P); st 3’30 pp Mugnai (P), 9’29 Capuano (P), 23’57 Cardi (C), 24’45 E.Perfetti (C), 25’00 Capuano (P).

U19 – CASTIGLIONE-FORTE DEI MARMI 5-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Peruzzi Squarcia; Della Giovampaola, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, l.Mantovani, E.Perfetti. All. Gucci.

MT FORTE DEI MARMI: Taiti, G.Giorgi; Dal Porto, Chereches, M.Bicicchi, F.Giorgi, Cacciaguerra, Giovannelli, A.Ambrosio. All. A.Giorgi.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-0) 12’30 e 21’06 Guarguaglini (C); st 0’52 E.Perfetti (C), 2’39, M.Mantovani (C), 2’58 M.Bicicchi (FM), 3’48 F.Giorgi (FM), 10’25 F.Montauti (C), 11’21, 13’05 e 16’11 M.Bicicchi (FM), 21’53 Chereches (FM).

U17 CASTIGLIONE-FOLLONICA B 4-9

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Grossi; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Burroni, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. Brunelli.

FOLLONICA B: E.Maggi, Strada; Masconni, Agresti, Talarico, R.Biancucci, M.Polverini, Fabbri, A.Maggi, Margheriti. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (2-5) 5’20, 9’06 e 11’33 M.Polverini (F), 14’38 Tognarini (C), 19’21 M.Polverini (F), 20’24 Tognarini (C), 24’50 M.Polverini (F); st 5’25 e 7’36 A.Maggi (F), 12’53 L.Mantovani (C), 13’53 rig. Pomella (C), 16’45 pp M.Polverini (F), 21’22 L.Mantovani (C), 21’58 R.Biancucci (F).

U15 GAMMA INNOVATION SARZANA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 6-4

GAMMA INNOVATION SARZANA: Stefanucci, B.Bertolucci; Tonelli, Paolinelli, Vanello, Fabbi, Cioffi, Cupido, Lazzarini, Andreani. All.Bassani.

BLUE FACTORI CASTIGLIONE: Shareef; Berni, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai. All.M.Mantovani.

ARBITRO: Righetti di Sarzana.

RETI: pt (5-3) 5’11 Cornacchini (C), 8’35 e 10’00 Vanello (S), 12’50 Cupido (S), 19’13 rig. Vanello (S), 19’17 Tonelli (S), 19’33 Cornacchini (C), 21’40 Palushi (C); st 19’53 rig. Mugnai (C), 22’04 Vanello (S).