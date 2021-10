La Polizia municipale della città è la migliore d’Italia: Grosseto premiata a Bari

GROSSETO – Quest’anno l’Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) ha premiato la Polizia Municipale di Grosseto come la migliore d’Italia. Un riconoscimento importante che viene annualmente assegnato al Comando di Polizia Locale che si è particolarmente distinto nell’espletamento delle attività d’istituto.

Leggi anche Primato Grosseto ha la migliore Polizia Municipale d’Italia

Il premio è stato consegnato alla città di Grosseto nel corso della cerimonia che si è tenuta durante il Convegno organizzato dall’Anvu Puglia, nella Città di Bari, il 22 e il 23 ottobre e materialmente ritirato dall’assessore di nuova nomina Riccardo Megale, anche a suggello del passaggio di consegne per il nuovo mandato amministrativo.

“La motivazione del riconoscimento al Comando di Grosseto – spiegano dal Comune – ha tenuto conto dell’istituzione del Nucleo operativo sicurezza per rispondere alle sempre più numerose richieste da parte dei cittadini in merito alla risoluzione di problemi di sicurezza, degrado urbano, commercio abusivo, parcheggiatori abusivi, reati legati all’occupazione di fabbricati abbandonati, spaccio di stupefacenti ed immigrazione clandestina. Il Corpo della Polizia municipale ha inoltre avviato l’attività operativa con Unità Cinofile della Polizia municipale. Fiore all’occhiello del Corpo di Polizia locale di Grosseto risulta inoltre la recente operazione “Free Park 2020″ con la quale grazie alla collaborazione con le altre Forze dell’ordine è stata inoltre definitivamente stroncata l’attività illecita portata avanti ormai da anni all’interno del parco di via Leoncavallo. Non solo. Grande esempio di spirito di Corpo, di dedizione al dovere di perfetta efficienza ed efficacia, di perfetta organizzazione, tesa alla sempre maggior tutela del corretto vivere civile, delle leggi e dei cittadini”.

“Il lavoro svolto in questi anni dalla Polizia Municipale di Grosseto è encomiabile e l’operato dei nostri agenti, di tutto il Comando, dell’assessore uscente Fausto Turbanti, viene riconosciuto a livello nazionale ed elogiato per professionalità, capacità e competenza – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ed è per l’amministrazione tutta motivo di grande orgoglio; in particolare i nostri uomini e donne della municipale, sempre in campo, sono stati riconosciuti come i più validi di tutto il territorio nazionale. Proseguiamo adesso il nostro lavoro forti dei risultati raggiunti e dei riconoscimenti ricevuti, ma proiettati verso il futuro e verso il raggiungimento di ulteriori obiettivi di miglioramento”.