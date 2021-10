Inclusione fra futsal e calcio, Invictasauro presente all’incontro della Fiorentina

GROSSETO – Trasferta al Centro Tecnico di Coverciano per l’Asd Invictasauro, nella persona del suo Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Elite Maurizio Bruni, che ha partecipato all’incontro dal tema “L’inclusione del futsal nel calcio a 11” organizzato alla ACF Fiorentina. I relatori dell’incontro sono stati Alfredo Paniccia, responsabile tecnico del Settore Giovanile Scolastico dell’Area Futsal e Nicola Lami, docente presso il Settore Tecnico di Coverciano e allenatore di calcio a 5. Il convegno è stata molto interessante e formativo, trovando ampio consenso nei numerosi responsabili delle società affiliate alla Fiorentina. Prima dell’inizio dello stage, il Direttore Generale della società viola Joe Barone ha salutato i presenti, spiegando il progetto della società del Presidente Commisso, relativamente alla valorizzazione dei giovani spiegando l’importanza del lavoro delle affiliate.

Joe Barone ha dato appuntamento a tutti i presenti presso il nuovo centro sportivo della Fiorentina di Bagno a Ripoli, uno tra i più bello d’Europa non appena sarà pronto. Oltre a Barone ha preso la parola Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina e per la Figc Regione Toscana, il professor Enrico Gabrielli.

Presenti anche, in rappresentanza della Figc, Vinicio Papini e Corrado Ingenito, mentre per la Fiorentina c’erano Mirko Mazzantini, Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti. Conclusione ottimale allo stadio Franchi, dove i rappresentati delle affiliate hanno potuto assistere alla partita Fiorentina-Cagliari.