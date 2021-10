Il podcast del 25 ottobre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 25 ottobre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 25 ottobre

In apertura la cronaca. Carabinieri entrano nella casa degli orrori: dentro quattro gatti. I vicini: «Animali denutriti. Puzzo infernale. È successo ieri pomeriggio a Grosseto. I militari sono entrati in azione dopo le segnalazioni dei vicini e di alcuni attivisti impegnati nella difesa dei diritti degli animali. Si tratta della stasa casa dove qualche settimana fa furono trovati animali malnutriti e addirittura la carcassa di cane.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 211 su 11.246 test di cui 4.952 tamponi molecolari e 6.294 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,88% (5,6% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 20. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 165, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 396.

La situazione dei ricoveri: undici le persone ricoverate al Misericordia nel reparto Covid, e due in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 174mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.817.000 dosi.