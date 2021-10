Etruria Retail festeggia 60 anni di attività: fatturato di oltre 250 milioni di euro

GROSSETO -Etruria Retail (www.etruriaretail.it/), una delle principali realtà della grande distribuzione nell’Italia centrale con sede a Monteriggioni, in provincia di Siena, che gestisce 311 negozi a marchio “Carrefour” e “La Bottega Sapori & Valori” tra Toscana, Umbria e alto Lazio, compie il suo 60esimo compleanno e festeggia con una crescita di fatturato pari al 15,8%, per un totale di € 253 milioni e un utile di € 4.4 milioni.

Iniziative, premi e una strategia di marketing digitale insieme a Youthquake

In occasione dei suoi 60 anni, Etruria Retail ha lanciato una serie di iniziative e di premi, insieme a un’esperienza di marketing digitale strutturata attraverso una presenza multicanale, dal sito web ai canali social. Il tutto, grazie alla collaborazione con l’agenzia di marketing data-driven Youthquake, che ha sede a Milano e Londra, in seguito alla quale è stato raggiunto un ampio numero di consumatori con offerte personalizzate e campagne social profilate in base alle preferenze degli stessi.

Più di 50mila clienti veicolati con campagne di geofencing e drive to store.

Tra le iniziative lanciate di recente ci sono le campagne di geofencing e drive to store, volte a incrementare il numero dei consumatori nei supermercati Carrefour di Etruria Retail, lavorando sulla prossimità e sui bisogni del cliente. Infatti, negli oltre 300 punti vendita Etruria Retail, sono stati veicolati oltre 50.000 clienti con campagne geolocalizzate su Maps e Waze Advertising.

Inoltre, è stato dato il via anche a due concorsi a premi accessibili tramite piattaforme digitali: si tratta delle campagna “Insieme per Vincere”, con la quale gli utenti erano chiamati a votare la loro associazione preferita tra quelle del territorio in cambio di buoni spesa omaggio (alla più votata andava un premio di € 6000), e della campagna “Cancella e Vinci” dove, per ogni € 20 di spesa, il consumatore riceveva una cartolina per vincere uno degli oltre 60 premi in omaggio.

“Grazie all’integrazione dei dati e alla continua raccolta dei feedback e delle reazioni degli utenti, siamo riusciti a profilare correttamente i consumatori di Etruria Retail e a rendere le offerte e le promozioni ancora più precise e calibrate sul cliente, sia in termini di contenuto che di tempistiche”, spiega Gianluca Bogialli, Head of Digital and Analytics in Youthquake.

Questi sono risultati ottenuti grazie a un approccio integrato e sinergico con il team marketing di Etruria Retail, guidato da Roberto Avolio, che conferma: “Da un lato, siamo riusciti a stimolare in modo coinvolgente la nostra fanbase di utenti, attraverso un miglioramento costante della customer experience, e dall’altro lato abbiamo favorito il posizionamento di Etruria Retail e stimolato l’acquisizione di nuovi utenti.”

“Tutto questo si traduce in più vendite presso i supermercati Carrefour di Etruria Retail e in una maggiore fidelizzazione al nostro brand.”