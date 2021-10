Dopo un anno il consiglio comunale di Follonica torna in presenza: ecco quando

FOLLONICA – Il consiglio comunale di Follonica torna in presenza e a porte aperte. L’appuntamento è per venerdì mattina, 29 ottobre, alle 9 nella sala consiliare del Comune.

L’accesso ai cittadini sarà comunque contingentato per via delle normative sulla sicurezza anti Covid: il numero massimo di cittadini ammessi alla seduta è 20.

I primi 20 cittadini che si presenteranno potranno quindi seguire la seduta dal vivo. Sarà inoltre possibile seguire la seduta da remoto, collegandosi sito web dell’Ente, nella sezione “Consiglio comunale in diretta streaming”. La diretta verrà inoltre trasmessa anche sulla pagina YouTube del Comune di Follonica. Nella sala del consiglio saranno ammessi solo i consiglieri comunali e i cittadini con mascherina e con green pass.

L’ultima seduta in presenza risale al 5 ottobre 2020. Durante i mesi di restrizioni sono stati 11 i consigli comunali convocati da remoto.

All’ordine del giorno sono previsti cinque punti, tra questi la manifestazione di “solidarietà alla Cgil e condanna delle aggressioni fasciste”, le “linee guida per attività conseguenti alla ristrutturazione e riqualificazione interna del mercato coperto” e “l’adesione del Comune di Follonica al “patto dei sindaci per il clima e l’energia” e redazione del piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc)”.



Ordine del giorno