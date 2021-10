Crociani bissa il titolo italiano, campione di categoria sul tatami di Ostia

GROSSETO – Esulta il team Judo Grosseto al Campionato Italiano Cadetti col titolo nazionale nella categoria 46 chili. Sul tatami di Ostia, con l’impianto riaperto al pubblico, le gare maschili hanno fatto registrare la presenza di 371 atleti provenienti da tutta Italia.

Titolo nazionale per il grossetano Francesco Crociani, che bissa così il titolo di campione italiano per la seconda volta; nella speciale classifica per società il Judo Grosseto si classifica al decimo posto.

“Un grazie anche a quelli che oggi non hanno partecipato – ha commentato la società – ma che hanno contribuito a questo successo perché il Judo Grosseto è anche una grande famiglia”.