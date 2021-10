Colonia marina, Pd: «Verso un piano di riqualificazione degno di una città moderna»

FOLLONICA – “La rigenerazione della Colonia Marina Pierazzi rappresenta un importante risultato che ci proietta nel futuro della nostra città”, a dirlo il Pd follonichese.

“Sappiamo bene che per tutti i cittadini follonichesi questo edificio rappresenta un ricordo e un legame fortissimo con il passato della città – proseguono i dem – e il suo stato attuale è invece una ferita aperta, ma oggi, grazie all’arrivo di un finanziamento pubblico di 2 milioni di euro possiamo far partire il progetto per la riqualificazione delle torrette laterali”.

“A questo percorso si dovrà, immediatamente, affiancarne un altro – va avanti il Partito democratico -: quello che prevede la ricerca di investimenti privati affinché tutto il complesso possa iniziare il suo percorso di rinascita. Noi come Partito democratico follonichese abbiamo sempre creduto in questa strada che da anni abbiamo inserito nei nostri obiettivi di governo, premiata oggi dal lavoro che sempre abbiamo portato all’interno dell’amministrazione sostenendo la necessità di recuperare questa struttura iconica e densa di storia per la nostra città, collocata in un contesto che merita di essere valorizzato”.

“Quello che maggiormente ci ripaga, oggi, è l’aver creduto nella rigenerazione a fini sociali e culturali come motore di rilancio economico e turistico. E’ un percorso che sosteniamo da anni come vero progetto innovativo capace di guardare ai due pilastri di innovazione di questo Paese: innovazione sociale e innovazione culturale, elementi in grado di trascinare con sé anche innovazione turistica, economica e delle politiche giovanili. Una sfida che abbiamo vinto e che ci vedrà tutti impegnati nei prossimi mesi alla messa a punto di un piano complessivo di riqualificazione degno di una città moderna”, concludono dal Pd.