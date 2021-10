Un buon finale non basta, la Gea in rosa travolta dalla capolista Perugia

GROSSETO – Disco rosso per le ragazze della Gea Grosseto nella terza giornata del campionato di serie B sul parquet della Sisas Perugia (96-42) al termine di un incontro che ha confermato le previsioni della vigilia. La formazione di Luca Faragli ha fatto quel che ha potuto contro un avversario che ha ribadito sul campo di poter essere una delle formazioni in grado di lottare per un posto nella categoria superiore. Le umbre, con il dente avvelenato per essere state battute dalla Gea nella gara disputata prima dello stop per la pandemia nel marzo 2020, hanno iniziato forte e dopo dieci minuti hanno accumulato un vantaggio di venti punti, che è diventato di 37 all’intervallo. Dopo essere arrivate sotto di sessanta punti, le grossetane, complice un allentamento della presa da parte del Perugia, hanno cominciato a segnare nell’ultimo quarto, vincendo il parziale di quattro punti, 22-18, chiudendo con un bottino record di punti, 42.

«Ho chiesto alla ragazze – dice Luca Faragli – un ultimo sforzo, un segnale di vitalità, dopo una gara nella quale siamo state costrette a subire la superiorità tecnica e fisica della squadra di casa. Sono stato ascoltato e finalmente abbiamo cominciato a tirare bene, anche se sappiamo che Perugia era già con la testa al prossimo incontro. Sono soddisfatto di questo finale e da qui dobbiamo ripartire dal prossimo allenamento, cercando di credere nelle nostre possibilità».

Alla fine dei 40′ è stata la grossetana Teresa Vallini la miglior realizzatrice dell’incontro, con venti punti, arrivati grazie a sette canestri da due, a due bombe e ad un libero. Brava anche Bianca Bellocchio. Debutto stagionale e in serie B per Federica Cipolletta e Margherita Pepi, che avranno il tempo per ambientarsi con il nuovo gruppo.

Sisas Perugia-Gea Grosseto 96-42

SISAS PERUGIA: Soli 2, Nana 6, Ricci 9, Agrestini, Aquinardi 10, Cernicchi 7, Cragnolino 8, Sartor 10, Manganello 10, Vescovi 10, Presta 8, Cardinali 16. All. Bencivenga.

GEA GROSSETO: Nermettini 7, Cipolletta, Vallini 20, Bellocchio 8, Simonelli 1, Nunziatini, De Michele 2, Lambardi, Pepi, Cazzuola, Faragli, Di Stano 4. All. Luca Faragli.

ARBITRI: Rexhinald di Orvieto e Lupetti di Foligno.

PARZIALI: 24-5, 51-14; 78-20.

USCITA PER FALLI: De Michele.