Piombino superato in trasferta, ancora bottino pieno per i ragazzi della Gea

GROSSETO – Successo per 77-59 e due punti importantissimi per la Gea nella trasferta di Piombino, nella terza giornata del campionato di serie D. Con un gruppo di giovanissimi, intenzionato a dimenticare la batosta contro la Fides Livorno, i ragazzi di Pablo Crudeli hanno avuto inizialmente difficoltà, tanto che sono andati al primo riposo sotto di due punti, ma con il passare dei minuti si sono rimessi in partita, andando all’intervallo lungo sul 30-30. Al ritorno dagli spogliatoi e dopo il faccia a faccia con il coach, la Gea è apparsa trasformata e ha preso in mano la gara, portandosi subito in vantaggio e presentandosi poi ai dieci minuti finali con un margine di sei punti, ampliato a diciotto alla sirena finale. L’obiettivo dei due punti, per preparare al meglio il difficile impegno di domenica prossima in via Austria contro il Calcinaia è stato dunque centrato, anche i ragazzi peccano ancora in continuità ed attenzione. Rispetto ai primi 80 minuti si è vista una maggiore grinta sotto i tabelloni e questo ha permesso di lasciare l’MP Esco Piombino sotto i sessanta punti.

Grande protagonista in casa Gea Giovanni Piccoli (nella foto), che ha disputato un match sopra le righe con 24 punti, divisi equamente nei due tempi: sono stati proprio i suoi dieci punti nel secondo quarto a dare la spallata giusta alla partita, a permettere di rientrare definitivamente in corsa. Il ragazzo, rientrato in serie D dopo un anno in Prima divisione con Alessando Goiorani, è apparso maturato, ha acquisito esperienza e può dare una mano alla formazione grossetana, che ha messo insieme la seconda vittoria dell’anno su tre incontri disputati.

MP Esco Piombino-Gea Grosseto 59-77

MP PIOMBINO: Spagli, Alfarano 5, Mezzacapo 15, Biagetti 2, Federighi 1, Ignarra 4, Manetti 16, Gherardini 4, Mancino, Mazzella, Riccardi 11. All. Caciagli.

GEA GROSSETO: Battaglini, Bambini 3, Roberti 12, Morgia 12, Furi 11, Simonelli, Scurti 5, Romboli 4, Mazzei, Baccheschi, Mari 9, Piccoli 24. All. Pablo Crudeli.

ARBITRI: Ursi di Livorno e Benenati di Cecina.

PARZIALI: 13-11, 30-30; 48-54.

NOTE: usciti per falli Alfarano e Riccardi. Debutto in serie D di Federico Baccheschi, classe 2004.