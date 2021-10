Piombino liquidato, successo corsaro delle giovani della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Successo esterno per 3-0 per la giovane squadra di Prima Divisione Under 16 Luca Barbarossa Pallavolo Grosseto a spese del Piombino. “Non importa perdere la partita ma non dobbiamo assolutamente perdere l’occasione di crescita – ha detto il tecnico Stefano Spina – le nostre avversarie erano più grandi e più esperte di noi e dovevamo solo cercare di stare in partita ed adeguarsi a quelli che sono i ritmi della pallavolo da adulti e così abbiamo fatto, combattendo su ogni punto; pian piano ci siamo resi conto che potevamo provare a vincere il primo set e con tenacia e vigore ce lo siamo preso 22-25”.

Vari cambi nel secondo parziale; sul finale, con le piombinesi avanti 24-20, le grossetane non mollano un centimetro giocando su ogni punto a disposizione e con carattere ribaltano il risultato portandosi sullo 0/2 (26-28). Nel terzo set Piombino molla e la Luca Barbarossa dilaga con un secco 9-25.

“Siamo contenti della vittoria di oggi ma più che altro soddisfatti di essere usciti dal campo più forti di quando siamo entrati” ha concluso Spina. Le convocate: Giada Lucchesi, Lara Pettorali, Federica Loguercio, Federica Sallei, Sara Allegro, Rachele Balestri, Giulia Caliani, Lucrezia Bertelli, Matilda Marzocchi, Matilde Bronchini, Elena Costa, Vittoria Paioletti e Asia Barbarossa.