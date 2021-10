I Dynamite 36 in finale a Roma con il videoclip “La ragazza del campo”

GROSSETO – Il videoclip “La ragazza del campo” della band Maremmana Dynamite 36 in finale al concorso “Il Vinile d’argento” categoria videoclip a Roma il prossimo 31 ottobre presso il Teatro degli Eroi.

Una stagione particolarmente positiva quella dei Dynamite 36: hanno riscosso molti consensi e riconoscimenti nei vari talent a cui hanno partecipato tra cui il premio per la miglior interpretazione al Festival Summer star di Brescia, finale a Tivoli per il Cantagiro con menzione speciale come miglior band giovanile, in finale a Roma nel talent Musica miglior performance, ed infine il primo posto nella finale di Grosseto del concorso Dilettando.

I Dynamite 36 composti da Tommaso Ninci (voce), Francesco Bezzini (chitarra), Niccolò Governi (basso), Raffaele Faralla (tastiere) e Nicola Giomi (batteria), saranno presenti in teatro questa volta senza esibirsi. A giudicare il loro videoclip: M° Luigi Fontana, M° Vince Tempera, Lino Patruno, Demis Facchinetti, M° Beny Conte, Angelo Bassi, Daniela Mariotti. «A prescindere dall’esito – affermano i giovani musicisti – sarà sicuramente un’altra bellissima esperienza».