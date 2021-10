Un nuovo look per strade e marciapiedi: da lunedì interventi in tutta la città. Investimento da 400mila euro

FOLLONICA – Grazie a un investimento di 400 mila euro molte strade di Follonica verranno rimesse a nuovo nei prossimi mesi.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini insieme ai tecnici del Comune ha preparato il programma di manutenzione straordinaria per strade e marciapiedi che riguarda il 2021. La prima tranche degli interventi partirà lunedì e in totale sono 30 mila i metri quadrati di spazio pubblico che verranno rinnovati.

Gli interventi sono distribuiti uniformemente in tutti i quartieri e sono volti in modo particolare a rendere più bello, sicuro e accogliente il tessuto urbano e a eliminare le barriere architettoniche. Tra i vari lavori verrà realizzato il camminamento in via Buonarroti e via Chirici e sarà costruito anche l’attraversamento pedonale rialzato in via Leopardi.

«Attualmente diverse strade di Follonica risultano asfaltate da tempo e l’esecuzione di scavi, ripristini e l’assestamento della sede stradale dovuto al traffico, oltre alla normale usura delle pavimentazioni, hanno reso necessaria una manutenzione straordinaria – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – Duranti gli interventi verrà quindi ripristinato l’asfalto e verrà apposta una nuova segnaletica orizzontale».

Nei prossimi giorni partirà uno degli interventi più sostanziosi, ovvero quello alle traverse di via Roma e contemporaneamente inizieranno anche gli interventi nei vari quartieri cittadini: in via della Pace, nel tratto compreso tra via Romagna e via Cassarello, verranno svolti dei lavori di asfaltatura che partiranno nei prossimi giorni e, a seguire, gli interventi proseguiranno in via Romagna. In via Lago di Garda, invece, i lavori inizieranno indicativamente a fine ottobre. Viale Europa, nel tratto compreso tra via Salceta e via della Pace, vedrà l’inizio dei lavori il 2 novembre, mentre in via Bicocchi, nel tratto compreso tra via Roma e la stazione, gli interventi partiranno indicativamente dall’8 novembre in poi.

Dal 2 novembre in poi i lavori inizieranno in via Togliatti, mentre in via Ariosto i lavori sono previsti a fine ottobre. Via Cavour, nel tratto compreso tra via Colombo e via Bicocchi, sarà interessata dai lavori a partire dall’8 novembre e lo stesso vale per via Serri, nel tratto compreso tra via Colombo e via Fratti. In via Lago d’Iseo gli interventi sono previsti a fine ottobre, così come in via Lago Maggiore e via Lago di Bracciano. In via Litoranea il cantiere partirà dal 2 novembre in poi. In via Cassarello, e in particolare nel complesso degli Olivi, verranno realizzati i marciapiedi.

Tra i vari interventi è inoltre previsto il completamento del percorso ciclopedonale in plastica riciclata all’interno dell’Ilva: Follonica è stata la prima realtà in Italia a realizzare una struttura di questo tipo, confermandosi come un Comune attento all’ambiente e alla mobilità sostenibile.