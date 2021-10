Massa Marittima: Lisaura Mignani premiata con il “Grosso Rosa”

MASSA MARITTIMA – Il Grosso Rosa di Massa Marittima è stato assegnato dal Cif a Lisaura Mignani con la seguente motivazione: “Per il grande impegno nella solidarietà internazionale e nel sostegno all’associazionismo locale.”

La cerimonia con la consegna del riconoscimento si è svolta nella biblioteca comunale di Massa Marittima in occasione della presentazione del libro “Matrimonio di sangue”, a cura dell’autore Mario Sica, ambasciatore, storico e saggista.

L’evento rientra nel cartellone delle iniziative dal titolo “La Pia di Dante una donna sempre contemporanea”, promosse dal Cif di Massa Marittima (Centro Italiano Femminile), in collaborazione con la Biblioteca comunale Gaetano Badii, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Lisaura Mignani, cittadina di Massa Marittima si è sempre prodigata per aiutare i bambini più bisognosi insieme al marito Roberto Rocchi che è venuto a mandare poco tempo fa.

“Lisaura e Roberto – spiega Franca Bracali Neri, intervenuta alla cerimonia per portare la sua testimonianza – sono venuti con noi del Comitato di Solidarietà, di cui ero presidente, nelle tendopoli dello Saharawi, dando il loro aiuto economico ai più bisognosi. Hanno preso in affido estivo alcuni bambini, ospitandone una anche nel periodo scolastico. Inoltre, hanno provveduto a far terminare gli studi ad una ragazza adulta che poi è diventata medico, il tutto con spirito di carità e amore. Anche nella nostra cittadina si sono impegnati per offrire il loro aiuto a molte associazioni che sono grate a Lisaura e Roberto per il loro grande cuore.”