La Primavera del Grifone con le armi spuntate, manita della Viterbese

GROSSETO – Pesante sconfitta per 5-0 da parte della Viterbese per la Primavera biancorossa, che perde anche il secondo posto del girone. Allo Zecchini, gara subito in mano agli ospiti, più lucidi e quadrati. La prima iniziativa del Grosseto è al 20’ con palla per Galli, che però non riesce a calciare. Inoffensiva una punizione di Natale al 23’, ma quattro minuti dopo vantaggio dei laziali da azione centrale con tiro nell’angolino di Spolverini. Insidioso anche D’Uffizi che si lavora un pallone ma non trova spazio fra tre avversari; a seguire triangolazione a pescare Mira che calcia fuori.

Al 36’ 0-2 griffato Carannante con un pallonetto che disorienta Comi.

Subito a inizio ripresa, corner e terza rete della Viterbese con Pompei. Al quarto d’ora occasione per D’Uffizi, anticipato in area piccola, mentre al 20’ Carannante manca di poco il bersaglio sugli sviluppi di una punizione.

Chance per Columbu al 28’ ma Chicarella lo anticipa. Complici alcuni cambi, i biancorossi iniziano a giocare palla a terra e a trovarsi. Dopo un corner a vuoto, ripartenza ospite con triangolazione fra Cannizzaro e Carannante, con un tiro che Comi alza sulla traversa. Subito dopo, al 35’, brividi per una punizione di Trombini che Falconi manda fuori e poi per l’incursione di un irresistibile Cannizzaro, bravo a servire Selvadagi, ma Comi si oppone. Gli unionisti rispondono con lo scambio Columbu-Trombini, fermati al momento del tiro, e con una punizione respinta dalla difesa; sulla ripartenza Donato si invola e, appena disturbato da Testa, fa partire il bolide del 4-0. Nel recupero, gloria anche per Selvadagi.

Dopo un turno di stop del torneo, sabato 6 novembre sesta di campionato con la trasferta contro l’inseguitrice Olbia.

US GROSSETO-VITERBESE 0-5

GROSSETO: Comi, Loffredo (16’ st Testa), Mema (16’ st Falconi), Cargiolli, Veronesi, Simi, Galli (1’ st Bruni), Tiberi (1’ st Battistoni), Rotondo, Di Meglio (25’ st Trombini), Columbu. A disposizione: Laudicino, Conti. All. Consonni.

VITERBESE: Chicarella, Ippoliti (30’ st Campoli), Eleuteri, Pompei, Natale, Carannante, Ferramisco (22’ st Cannizzaro), Adopo, Hika (29’ st Selvadagi), D’Uffizi (22’ st Donato), Spolverini (16’ st Di Marcello). A disposizione: Pagano, Patrizi, La Vella, Corelli, Fimiani, Di Marcello, Gennari. All. Punzi.

ARBITRO: Colombi di Viterbo; assistenti Scavuzzo e Privitera di Grosseto.

RETI: 27’ Spolverini, 36’ Carannante, 2’ st Pompei, 41’ st Donato, 48’ st Selvadagi.

NOTE: ammoniti Loffredo, Simi.