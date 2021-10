“Io conto e non solo”: ripartono i laboratori del gruppo Heos per studenti in difficoltà

FOLLONICA – Continua il lavoro del Gruppo Solidarietà Heos Aps di Follonica in campo educativo e soprattutto nell’aiuto compiti e doposcuola.

«Quest’anno una delle nostre priorità è stata implementare il nostro doposcuola e aiuto compiti – spiegano dall’associazione -, offrendo anche servizi gratuiti e la formazione agli operatori che lavorano con noi, grazie soprattutto al contributo della Fondazione Cr Firenze, che ci ha finanziato due progetti: “Io conto e non solo” partito nella primavera 2021 si concluderà nel mese di novembre e “Imparo giocando” nel mese di settembre, in collaborazione con gli istituti comprensivi di Follonica, come recupero delle competenze di base per alunni dalla quarta della scuola primaria alla terza classe della scuola media di primo grado».

Riparte infatti nel mese di ottobre il progetto denominato “Io conto e non solo”, finalizzato a rispondere alle necessità dei più fragili, come gli alunni e le alunne con Bisogni Educativi Speciali (Bes), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) o certificati con la Legge 104.

Grazie al progetto “Io Conto e non solo” saranno realizzati nel territorio di Follonica laboratori specialistici per accompagnare i bambini e i ragazzi Bes, Dsa o certificati L. 104 ad acquisire le strumentalità fondamentali per affrontare efficacemente lo studio a casa e a scuola, potenziando la memoria di lavoro, la memoria a breve termine e le strategie del problem solving, utilizzando strumenti compensativi.

«I nostri operatori – afferma il gruppo Heos -, tutti qualificati, hanno svolto un’ulteriore formazione e aggiornamento nei mesi di maggio e giugno, per un totale di 15 ore dal titolo “Strumenti compensativi, misure compensative e strategie psico-educative per l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali“ , organizzato dall’agenzia formativa Sipp di Pontedera, con la docenza di professori dell’Istituto Stella Maris (Pisa), anche questo co-finanziato dalla Fondazione CR Firenze».

Le attività si svolgeranno a Follonica, nelle due sedi del Gruppo Heos (via Nenni e via Norma Pratelli) in cui sono disponibili materiali didattici di varia tipologia e postazioni informatiche.