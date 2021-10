History Roma battuta e detronizzata, seconda vittoria di fila per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Atlante Grosseto di nuovo a braccia alzate col 4-2 in rimonta a danno della leader History Roma 3Z. Un risultato da applausi per i grossetani, al secondo centro consecutivo in tre gare e nonostante una rosa rimaneggiata da assenze e acciacchi; solo due i cambi a disposizione del tecnico Alessandro Izzo, bravo anche stavolta a gestire e motivare un gruppo sempre più giovane in quaranta minuti di agonismo e pathos, cuore e carattere non frequenti da vedere.

Primo tempo equilibrato, con gli ospiti appena più in evidenza e bravi a chiudere la frazione sull’1-2: vantaggio di Di Data all’8′, cui replica Giubilei all’11’. Al quarto d’ora, centro di Jorge che accorcia le distanze. Stesso andazzo nella ripresa, con il palo di Mateo da distanza ravvicinata che fa mettere le mani nei capelli ai locali. Equilibrio fino al 16′, quando Baluardi da metà campo fa fuori tre avversari e spara botta sul secondo palo per il 2-2. La reazione della History Roma è il portiere di movimento, che però commette il quinto fallo e si vede espellere. Imparabile il tiro libero di Jorge, per il 3-2. Segue un vero e proprio assedio dei laziali, con due parate di Tatonetti che gridano al miracolo.

Quasi allo scadere, dalla propria area l’infaticabile Jorge fa partire un pallonetto a porta sguarnita, Mateo ci mette la punta del piede agganciando il pallone: è il tocco del definitivo 4-2. History Roma quindi detronizzata e agganciata in graduatoria, con l’Atlante che si gode un secondo posto in compagnia impensabile dopo appena tre turni.