Grosseto, le scuse del vicepresidente Ceri ai tifosi: “I giocatori vi rimborseranno il biglietto”

GROSSETO – Il 5-0 subito dal Grifone a Imola scatena l’ira della società, che manda un messaggio di scuse ai tifosi e un messaggio altrettanto chiaro ai propri tesserati. “Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci sta vicino. Soprattutto mi scuso con i tifosi presenti a Imola. Chiederò alla squadra di rimborsare loro le spese sostenute. Mi sento responsabile di questo pessimo inizio. Mi rendo conto che non sono adatto a questa categoria, ancora meno compatibile con chi non capisce il valore che rappresenta la maglia col Grifone per i grossetani”.