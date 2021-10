Coronavirus in Italia: 3.908 nuovi casi e 39 morti. Crescono i positivi

GROSSETO – Sono 3.908 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 3.882), 74.016 gli attualmente positivi (+287, ieri -21). Da febbraio 2020 sono risultate positivi al Covid 4.737.462 persone. Sono invece 39 i morti (come ieri) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 131.802. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 491.574 , ieri erano 487.218. Il tasso di positività resta stabile allo 0,8%.

Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-5). Gli ingressi giornalieri sono stati 20 (ieri 22). I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.455 (+12).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.579 (ieri 3.861), 4.531.644 dall’inizio della pandemia.