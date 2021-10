Vaccini over12: in Maremma si sfiora il 90%

GROSSETO - Sono 177.714 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+344 rispetto a martedì 19 ottobre, quando erano 177.370), 158.794 le seconde (+729 rispetto a martedì scorso, quando erano 158.065). La prima dose è stata inoculata all'81,3% degli abitanti, mentre la seconda al 72,3% (martedì erano rispettivamente 81,2% e 72,7%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 4.000(+1.558, martedì erano 2.442).

Se invece della popolazione totale si considera la popolazione vaccinabile (esclusi, dunque, gli under12 e chi è esentato dal vaccino), in provincia di Grosseto le percentuali crescono di quasi 10 punti percentuali, e le prime dosi sfiorano il 90%. Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l'89,3% della popolazione vaccinabile, la seconda il 79,8%.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 22 ottobre 2021" su Spreaker.

Sembra essere esaurito l'effetto green pass: in tre giorni sono state effettuate 344 prime dosi, numeri molto distanti da quelli dei precedenti sette giorni, in cui si inoculavano più di mille prime dosi in 72 ore.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.248 (martedì 3.246)

Fascia 80-89 15.562 (martedì 15.553)

Fascia 70-79 25.612 (martedì 25.594)

Fascia 60-69 27.383 (martedì 27.344)

Fascia 50-59 30.973 (martedì 30.901)

Fascia 40-49 27.130 (martedì 27.073)

Fascia 30-39 18.775 (martedì 18.721)

Fascia 20-29 17.072 (martedì 17.027)

Fascia 12-19 11.959 (martedì 11.911)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.167 (martedì 3.164)

Fascia 80-89 15.360 (martedì 15.348)

Fascia 70-79 23.704 (martedì 23.677)

Fascia 60-69 23.374 (martedì 23.307)

Fascia 50-59 28.131 (martedì 27.993)

Fascia 40-49 24.251 (martedì 24.093)

Fascia 30-39 16.136 (martedì 16.025)

Fascia 20-29 14.497 (martedì 14.388)

Fascia 12-19 10.174 (martedì 10.070)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 601 (martedì 284)

Fascia 80-89 1.388 (martedì 565)

Fascia 70-79 341 (martedì 286)

Fascia 60-69 470 (martedì 369)

Fascia 50-59 538 (martedì 446)

Fascia 40-49 300 (martedì 221)

Fascia 30-39 219 (martedì 166)

Fascia 20-29 134 (martedì 101)

Fascia 12-19 9 (martedì 4)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 619.373 prime dosi, 550.589 seconde dosi e 17.773 terze dosi (617.969 prime dosi, 547.910 seconde dosi e 11.446 terze dosi).