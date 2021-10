Precampionato, triangolare contro Valdarno e Poggibonsi per le Under 15 della Gea

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto ha preparato per domenica, al Palasport di via Austria, un triangolare di pallacanestro giovanile, riservato alla categoria Under 15. Le ragazzine guidate da Luca Faragli si confronteranno, a partire dalle 10,30, con le coetanee del Galli San Giovanni Valdarno e del Basket Poggibonsi.

Un test interessante per le tre società in vista dell’inizio del campionato, previsto per il prossimo 13 novembre. La Gea è stata inserita nel girone A con Le Mura Spring Lucca, P.F. Montecatini, Basket Golfo Piombino, Jolly Acli Livorno e B.F. Pontedera. Le geine esordiranno sabato 13 alle 18 alla Palestra Lambruschini di Livorno contro il Jolly Acli Basket.