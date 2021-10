La corale Padre Corrado e la filarmonica Pozzi in trasferta ad Arezzo: «Meritato riconoscimento»

SANTA FIORA – La corale Padre Corrado Vestri di Santa Fiora sarà in trasferta il prossimo 31 ottobre, ad Arezzo, per esibirsi al teatro Petrarca, nello spettacolo dal titolo “Lettere da Parigi: dalle Camelie alla Traviata”, opera in prosa e lirica, scritta e diretta dal regista Paolo Fosso.

Insieme alla Corale, un altro “pezzo importante di Santa Fiora” si esibirà su quel palco con una rappresentanza numerosa di musicisti della Filarmonica Gioberto Pozzi, diretta dal maestro Daniele Fabbrini.

“Un bel riconoscimento per la Corale Padre Corrado Vestri e per la Filarmonica Gioberto Pozzi, – commenta il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – senza dubbio, essere chiamati ad esibirsi fuori provincia è la dimostrazione di un apprezzamento crescente e meritato, a coronamento dei successi ottenuti con la messa in scena della Traviata nel 2018 e della Cavalleria Rusticana nel 2021”.

Il ‘contatto’ tra Santa Fiora e Arezzo è stato il baritono Andrea Sari, che ha collaborato alla Traviata e alla Cavalleria Rusticana di Santa Fiora e che interpreta Giorgio Germont in questo nuovo spettacolo.

“Il nostro modo di lavorare è piaciuto molto ad Andrea Sari tanto da richiedere la nostra presenza in ‘Lettere da Parigi’ in accordo con il regista Paolo Fosso – afferma Miriam Magnani, presidente della Corale Padre Corrado Vestri –. Ci esibiremo insieme al Gruppo Polifonico Coradini di Arezzo; lo spettacolo con testi originali di Paolo Fosso prevede l’esecuzione di brani della Traviata. Sono particolarmente orgogliosa del mio coro e di questa esperienza che faremo ad Arezzo. Siamo una comunità che ama la musica ed è un onore che la nostra corale e la nostra banda contribuiscano a far conoscere questa caratteristica di Santa Fiora anche fuori provincia”.